50 baleines tuées dans une zone protégée de l’Antarctique

L’Ong WWF rapporte que plus de 50 baleines ont été tuées par des baleiniers japonais cette année en Antarctique. Pourtant située dans une zone marine protégée, les baleiniers chasseraient les cétacés en utilisant l’excuse de la recherche scientifique.

Dans un article du quotidien anglais The Guardian, WWF rapporte que trois bateaux japonais auraient tué ces baleines dans la mer de Ross, en Antarctique, alors même qu’il s’agit d’une zone marine protégée. La pêche y est interdite pour sauvegarder la vie marine mais la commission pour la conservation des ressources marines en Antarctique ne contrôle pas la chasse dans la mer de Ross. Le Japon peut donc poursuivre cette chasse dans le cadre de programmes scientifiques.

I must say, as Japanese, not all of Japanese people agree with fishing whales. The market quite small&it’s not even an industry in Japan. Realistically thinking, we must put importance on diplomacy&stop fishing whales, which undermines diplomacy, to protect diplomatic interests.

