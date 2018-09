La technique honteuse d’un poissonnier pour faire croire que son poisson est frais

Un poissonnier a été contraint de fermer ses portes après la diffusion des photos et de vidéos dévoilant la technique qu’il utilisait pour faire croire à ses clients que son poisson était frais.

« Il est frais mon poisson, il est frais ! ». Dans Astérix, Ordralfabétix tentait de convaincre les habitants de la fraîcheur de son poisson avec des mots. Un peu plus de 2.000 ans plus tard, la fraîcheur des poissons vendus chez les poissonniers fait toujours l’objet de discussions et de débats parfois houleux.

Au Koweït, un marchand semblait avoir trouvé la parade. Pour convaincre ses clients que son poisson était frais, il collait de faux yeux en plastique sur l’animal. Mais une habitante a découvert la supercherie et a publié les photos et une vidéo de cette arnaque sur les réseaux sociaux.

Kuwaiti police has shut down a fish store that was sticking googly eyes on fish to make them appear more fresh than they are. 🙂

via Al Bayan newspaper, @bayan_kw. pic.twitter.com/CcPa73fDQh

— Mohamed El Dahshan (@eldahshan) September 1, 2018