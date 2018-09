Le cincle plongeur, l’oiseau qui marche sous l’eau

Depuis 10 ans, le Festival de l’oiseau de l’Aquascope Virelles accueille pour ses expos, ses animations et ses projections un « animal vedette ». Cette année, c’est le tour du cincle plongeur, un oiseau à la technique de pêche unique en son genre.

Surnommé « merle d’eau », le cincle plongeur se reconnaît facilement à sa silhouette brun chocolat, trapue et rondelette, et à sa bavette d’un blanc éclatant qui illumine sa gorge et le haut de sa poitrine. Sa queue et ses ailes courtes sont adaptées à sa vie amphibie. Parmi les passereaux, il est en effet le seul à pouvoir nager et plonger !

Il plonge depuis un perchoir ou s’immerge dans l’eau en marchant, après avoir pataugé sur la rive. Il n’a pas de pattes palmées, mais peut nager en surface et piocher parmi les insectes, nager immergé les ailes entrouvertes comme s’il volait sous l’eau, ou, plus étonnant, littéralement marcher sur le lit de la rivière ; il bombe le dos et écarte légèrement les ailes pour ne pas remonter trop vite en surface, ses doigts puissants solidement agrippés au fond. Ses os pleins, une exception chez les oiseaux, contribuent à le lester. Sa courte queue lui sert de gouvernail. Il remonte en surface comme un bouchon et peut rester jusqu’à une quinzaine de secondes sous l’eau. Son duvet dense et son plumage serré lui offre une bonne isolation ; il en prend grand soin et le toilette avec attention.

Une vie au bord de l’eau

Toute l’année, le cincle plongeur surveille le courant ; il passe sa vie au bord du ruisseau, à sautiller sur les pierres au milieu de l’eau, en faisant de rapides courbettes. Nerveux et farouche, il cligne régulièrement des yeux en laissant apparaître ses paupières blanches.

Il aime les remous, les eaux limpides peu polluées les torrents et les cascades, les cours d’eau rapides au lit couvert de graviers. Il affectionne les pierres découvertes où il peut se poser et où les traces blanches de ses fientes trahissent sa présence. Le cincle ne se nourrit pas de petits poissons mais essentiellement de larves et d’insectes aquatiques. Il adore les larves de phryganes bien connues des pêcheurs. Le cincle pêche aussi les crevettes d’eau douce, des petits mollusques, des sangsues et des vers.

De tempérament querelleur, surtout en période de nidification, il se dispute avec les voisins qui empiéteraient sur son territoire. Il surveille ainsi jusqu’à plus d’un kilomètre de rivière. Entre le mâle et la femelle, les parades au sol et en vol sont intenses ! Le cincle niche tôt, fin mars, début avril.

Son nid est toujours placé à quelques mètres au-dessus de l’eau, dans la cavité d’un mur, sur les poutrelles d’un pont, dans un entrelacs de racines, dans les rochers ou dans un nichoir installé à son intention. Mâle et femelle élisent parfois domicile derrière une chute d’eau qu’ils doivent traverser. Ils y amassent une grande quantité de mousse pour former une énorme boule, percée d’un couloir qui mène à l’intérieur du nid garni de feuilles sèches et d’herbes. Un même site est souvent réutilisé d’année en année.

Découvrez-le à l’Aquascope Virelles !

La femelle pond en moyenne cinq œufs couvés durant un peu plus de deux semaines. Les jeunes quittent le nid après une vingtaine de jours en se laissant tomber dans l’eau. Ils savent nager et plonger avant même de savoir voler ! Ils bénéficieront encore de l’aide de leurs parents pendant un mois… puis ceux-ci tenteront une deuxième nichée.

Pour découvrir encore mieux le cincle plongeur, l’Aquascope Virelles et Natagora vous invitent au dixième Festival de l’oiseau. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de la nature ! Pour profiter en famille de ce week-end riche en découvertes, en observations et en rencontres passionnantes, des dizaines d’activités seront proposées pour petits et grands ! Balades nature à pied et en canoë, animations et stands nature, projections et exposés, artistes animaliers, vente de matériel optique… le tout dans un cadre unique… en pleine période de passage du balbuzard pêcheur !

Anne Sansdrap