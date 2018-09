Alice Cooper à propos de Johnny Depp : « Je ne l’ai jamais vu aussi heureux »

Le rockeur Alice Cooper a voulu couper court aux rumeurs suggérant que son collègue de Hollywood Vampires, Johnny Depp, était malade et affaibli, insistant sur le fait que le guitariste se sent bien.

De récentes photos du rockeur et de l’acteur, sur lesquelles ce dernier semblait maigre et fragile, ont suscité certaines inquiétudes à propos de sa santé. Alice Cooper exhorte cependant les fans à ne pas croire au battage médiatique.

« Il se marre tout le temps »

« J’ai entendu dire que Johnny Depp pesait 50 kilos, que son foie était en train de l’abandonner, et qu’il était en dépression. Je suis avec lui sur la route et je ne l’ai jamais vu en meilleure santé, je ne l’ai jamais vu aussi heureux. C’est le mec le plus heureux que je connaisse et il joue mieux que jamais », a déclaré le chanteur à Metro UK.

« Il se marre tout le temps. Ce n’est pas du tout le personnage qu’on a fait de lui dans les médias. C’est ça le plus bizarre. Je me demande toujours »Mais qui est ce Johnny Depp dont ils parlent ? ». Je vis avec lui tous les jours donc je sais ce qu’il lui arrive », a-t-il ajouté.