Travailler pour la Bonne Cause : Sylvain Debliquy pour l’asbl Les Auberges de Jeunesse

Comment s’appelle votre bonne cause?

Je travaille au gîte – auberge « Jacques Brel » qui fait partie de l’association Les Auberges de Jeunesse asbl en tant qu’animateur-réceptionniste. Mon travail consiste principalement à accueillir les voyageurs ou les groupes de jeunes (groupes scolaires, associations culturelles, club de sports…) qui viennent loger chez nous et à leur donner toutes les informations dont ils ont besoin pour le meilleur séjour possible à Bruxelles.

Pourquoi avez-vous choisi ce job ?

Travailler dans un environnement jeune et multiculturel favorisant l’échange et la rencontre ! Nous accueillons des jeunes venant de partout en Europe et dans le monde. Il s’agit d’une opportunité unique d’en apprendre d’avantages sur leur culture et habitudes et de leur faire découvrir les nôtres à travers le tourisme.

Besoin de bénévoles ?

Nous engageons régulièrement des bénévoles venant de partout dans le monde. Ceux-ci participent aux tâches de l’auberge (cuisine, bar, nettoyage…) et reçoivent en échange l’hébergement. Cette collaboration est toujours très riche humainement.

