Comment surmonter le blues post-vacances ?

Les vacances sont finies ! Pour certains travailleurs, le retour au boulot s’apparente à un véritable parcours du combattant. C’est le « back to work blues ». Voici quelques étapes et conseils à suivre pour surmonter cette épreuve en douceur.

1. Changer de réveil

Vous n’aviez plus entendu ce son depuis un certain temps… Votre sonnerie de réveil risque de vous hérisser le poil et de vous mettre de mauvaise humeur pour votre premier jour de travail. Pourquoi ne pas changer de sonnerie et vous réveiller avec un chant d’oiseaux ou une rivière qui coule ? Essayez de ne pas somnoler dans votre lit en reculant sans cesse l’heure du réveil, cela pourrait vous rendre vaseux et faire une votre premier jour un calvaire. Allez plutôt vous coucher tôt !

2. Ne pas reprendre un lundi

Reprendre le boulot un lundi risque d’accentuer votre coup de blues. Si possible, recommencez à travailler en cours de semaine. De cette manière, vous pourrez vous adapter plus facilement, en sachant que vous n’aurez qu’une courte semaine de travail. C’est une bonne manière de se remettre dans le rythme en douceur. Si vous n’avez pas le choix, essayez de prévoir un moment de détente avec vos collègues, comme un lunch, et racontez-leurs vos vacances.

3. Se remettre dans le rythme en douceur

Si vous avez pris un mois de congé, des tonnes de mails ont dû s’accumuler dans votre boîte. Surtout, n’essayez pas de rattraper tout votre retard d’un coup, cela vous découragerait. Organisez-vous pour retrouver votre rythme petit à petit. Pour cela, il est intéressant de pouvoir reprendre le travail lors d’une période de calme relatif. De cette manière, vous ne serez pas assailli de coups de fils intempestifs.

4. Faire des pauses et s’aérer

Vous regardez par la fenêtre et voyez le soleil briller. Il fait encore 25 degrés dehors mais vous êtes enfermés dans votre bureau. Pendant les vacances, vous étiez de sortie tous les jours. Pour éviter que votre déprime ne s’aggrave, prenez des pauses et allez-vous aérer dans un lieu agréable comme un parc. Quoi de mieux que de manger son sandwich sous les arbres en compagnie de ses collègues ? Et dites-vous qu’après le boulot, c’est l’heure de l’apéro en terrasse ! Ou pour les plus sportifs, d’une bonne course à pieds !

5. Le plus pénible en premier

Vous aurez peut-être envie de remettre au lendemain les tâches qui demandent le plus d’efforts. Mais procrastiner n’est pas la bonne solution. La loi de Laborit (du nom du neurobiologiste Henri Laborit, que l’on appelle également parfois ‘la loi du moindre effort’) nous dit que l’être humain a tendance à faire en premier lieu ce qui lui fait plaisir. Au travail, il faut s’efforcer d’aller à l’encontre de cette idée et réaliser les tâches les plus ingrates en début de journée. De cette manière, vous bénéficierez d’une fin de journée plus « soft » et donc plus agréable.

6. Se projeter

Ça y est, vous vous êtes replongé dans le bain, reste maintenant à tenir sur la distance. Il vous faut une carotte pour avancer et éviter de replonger. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir à ce que vous ferez lors de vos prochains congés. Lorsque vous rentrez à la maison, après le boulot, feuilletez des brochures de vacances pour vous donner du courage. Rien de tel pour se remonter le moral que de réserver sa prochaine escapade !