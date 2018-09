Comment les jeunes trouvent un emploi?

BRUXELLES Les jeunes (15-34 ans) trouvent principalement un emploi au moyen d’une candidature spontanée (26%) ou par l’intermédiaire de leur famille, leurs amis ou leurs connaissances (24%), ressort-il de chiffres publiés mardi par Statbel.

En outre, 17% des jeunes ont trouvé leur emploi par une petite annonce, 10% par l’intermédiaire d’une agence d’intérim ou de sélection, 8% ont été sélectionnés par l’employeur lui-même, 7% ont obtenu un emploi par l’intermédiaire de leur établissement d’enseignement et 6% par l’intermédiaire d’un service public de l’emploi (VDAB, Actiris, Forem, ADG) ou d’une mission locale pour l’emploi.

«La façon de trouver un emploi dépend également des caractéristiques du jeune lui-même et du secteur dans lequel il est employé. En fonction du niveau d’études, de l’âge, du sexe et du secteur dans lequel la personne cherche du travail, certains canaux sont plus ou moins utilisés», constate l’office belge de statistique.

Ainsi, les jeunes ayant un niveau d’instruction faible et moyen font le plus souvent appel à la famille, aux amis et aux connaissances. Ils trouvent également plus souvent un emploi par l’intermédiaire d’un service de placement que les jeunes ayant un niveau d’instruction élevé.

Ces derniers trouvent principalement du travail au moyen d’une candidature spontanée. Par rapport aux jeunes ayant un niveau d’instruction faible et moyen, ils trouvent plus souvent un emploi grâce aux petites annonces ou à l’établissement d’enseignement, ou ils sont plus souvent contactés par l’employeur lui-même.

Des différences entre les sexes

L’enquête de Statbel montre aussi que plus la personne est jeune, plus elle trouve un emploi par l’intermédiaire de la famille, des amis ou des connaissances.

On note aussi des différences entre les sexes: les femmes trouvent la plupart du temps un emploi au moyen d’une candidature spontanée, et les hommes un peu plus souvent par l’intermédiaire de la famille, des amis ou des connaissances. Les agences d’intérim, de recrutement et de sélection sont également importants pour les hommes. «Il existe toutefois un lien évident avec le secteur dans lequel les femmes et les hommes sont souvent employés (l’enseignement et l’industrie, respectivement)», constate-t-on.

Parmi les autres enseignements de l’enquête, on apprend que 69% des jeunes n’ont pas déménagé ou ne veulent pas déménager pour leur emploi.