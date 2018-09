L’Espagne avec Rafael Nadal en demi-finale contre la France

Rafael Nadal, N.1 mondial, figure dans la sélection espagnole qui défiera la France, tenante du titre, en demi-finale de la Coupe Davis de tennis, du 14 au 16 septembre, à Lille, a confirmé lundi la fédération espagnole (RFET). Le capitaine espagnol Sergi Bruguera a également sélectionné Pablo Carreno Busta (ATP 12), Roberto Bautista Agut (ATP 22), Feliciano Lopez (ATP 63) et Marcel Granollers (ATP 107). « Pour n’importe quel pays, c’est un luxe de pouvoir compter sur Rafa (Nadal) chaque fois qu’il peut jouer, et nous avons la chance qu’il soit nôtre », a expliqué Bruguera. « Nous sommes en demi-finale contre la meilleure équipe de ces dernières années. Le match sera très difficile, car l’équipe qui joue à domicile a toujours un léger avantage sur le visiteur. Vous choisissez la meilleure surface pour vos joueurs et la pire pour l’adversaire et vous avez le public en votre faveur », a ajouté Bruguera.

La rencontre se jouera à Lille sur surface dure. L’Espagne mène 6-2 dans les affrontements entre les deux équipes.

Le capitaine français Yannick Noah dévoilera sa sélection mardi.

L’autre demi-finale opposera la Croatie aux Etats-Unis à Zadar.

Source: Belga