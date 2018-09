Le temps nuageux compte bien s’attarder

Après une après-midi de lundi sous une large couverture nuageuse, avec quelques averses qui resteront encore possibles durant la nuit, les journées de mardi et mercredi devraient être du même acabit. Mardi, l’IRM prévoit une journée sous les nuages, avec par moments de faibles pluies ou averses, qui s’intensifieront en deuxième partie de journée avec également une possibilité d’orage. Les maxima varieront entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 25 degrés en Campine.

Mercredi, la situation sera plus favorable au sud du sillon Sambre et Meuse, avec un temps sec et des éclaircies en matinée. La grisaille et les averses potentiellement orageuses se généraliseront cependant dans l’après-midi.

Source: Belga