L’Australien Cameron Meyer gagne la 2e étape en Grande-Bretagne, l’Italien Tonelli nouveau leader

L’Australien Cameron Meyer (Michelton-Scott) a remporté la deuxième étape du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.HC), lundi à Barnstaple. Il a émergé dans les derniers mètres devant l’Italien Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), doublé sur le fil. Ils étaient les derniers rescapés d’une échappée de cinq coureurs et ont résisté de justesse aux hommes forts qui avaient faussé compagnie au peloton et fondaient sur eux. L’Australien Patrick Bevin (BMC) a pris la 3e place à 2 secondes juste devant le Français Julian Alaphilippe. Tonelli a pris la tête du classement général qu’occupait l’Allemand Andre Greipel (Lotto Soudal) lauréat de la première étape dimanche. Premier Belge à l’issue des 174 kilomètres du parcours qui avait débuté à Cranbrook, Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) a frnachi la ligne en 14e position, à 39 secondes.

Au général, Tonelli et Meyer sont à égalité de temps, Bevin est 3e à 8 secondes. Meurisse est 16e à 49 secondes.

Après environ 15 kilomètres, une première attaque a pris forme avec Erick Rowsell (Madison Genesis), Scott Davies (Dimension Data), Alessandro Tonelli, Matthew Teggart (Team Wiggins) et Cameron Meyer. Sylvain Chavanel a essayé de faire la jonction, sans succès.

Le quintette a compté un maximum de 6:30 d’avance sur le peloton où les formations Lotto Soudal et Sky avaient pris le contrôle du tempo, bientôt aidés par la Quick Step Floors. L’avance des fuyards a chuté rapidement et Teggart a dû être le premier à décharger.

La vitesse était élevée, la nervosité augmentait et la conséquence fut une chute à environ 33 km de l’arrivée. Parmi les victimes figuraient Jelle Vanendert, ainsi qu’Edward Theuns qui a été transféré à l’hôpital. Vanendert a lui aussi abandonné.

A la suite de la chute, le peloton s’est scindé en deux. La poursuite s’est arrêtée, un certain nombre de contre-attaques ont été mises en place ici et là. Hugh Carthy et Julian Alaphilippe ont rejoint les échappés qui avaient dû laisser filer Meyer, Tonelli et Davies. A 6 km de la fin, ce trio avait encore une demi-minute de bon sur le groupe d’Alaphilippe.

Le peloton ne resta pas non plus inactif. Wout Poels, Jasha Sütterlin, Bob Jungels et Primoz Roglic sont partis en contre-attaque. Ils ont rattrapé Alaphilippe, mais sont arrivés trop tard pour reprendre Tonelli et Meyer, lesquels ont sprinté pour la victoire. C’est Meyer qui a réussi à remporter sa deuxième victoire de la saison après avoir remporté le contre-la-montre individuel des Jeux du Commonwealth en avril à Gold Coast.

Mardi la 3e étape, tracée autour de Bristol, est longue de 125 kilomètres.

Source: Belga