Cristiano Ronaldo, Modric et Salah finalistes pour le titre de meilleur joueur de l’année

Le Portugais Cristiano Ronaldo, le Croate Luka Modric et l’Egyptien Mohamed Salah sont les trois finalistes pour le trophée FIFA de meilleur joueur de l’année, a annoncé l’instance mondiale lundi. Les Diables Rouges Kevin De Bruyne et Eden Hazard, qui figuraient dans la première présélection de dix joueurs, n’ont pas été retenus. Un vote effectué par des fans, des journalistes, des sélectionneurs nationaux et des capitaines des équipes nationales a permis de réduire la liste de dix candidats initialement composée par un panel de ‘FIFA Legends’.

Les trois finalistes sont Cristiano Ronaldo, vainqueur en 2016 et 2017 et meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions avec 15 buts, Luka Modric, finaliste avec la Croatie du dernier Mondial dont il a été désigné ‘Meilleur joueur’, et Mohamed Salah, finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool et élu meilleur joueur de la dernière Premier League. Ronaldo, entre-temps transféré à la Juventus, et Modric ont remporté la Ligue des Champions pour la troisième année consécutive avec le Real Madrid.

Outre De Bruyne et Hazard, les autres candidats étaient l’Anglais Harry Kane (Tottenham Hotspur), l’Argentin Lionel Messi (FC Barceloine) et les champions du monde français Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) et Raphaël Varane (France/Real Madrid).

Le vainqueur sera dévoilé le 24 septembre à Londres lors de la cérémonie des ‘The Best FIFA Football Awards’.

Source: Belga