Circulation des trains interrompue entre Gembloux et Ottignies en raison d’un vol de câble

La circulation des trains est interrompue lundi matin entre Gembloux et Ottignies en raison d’un nouveau vol de câbles, a indiqué Infrabel vers 6h. Six trains ont été supprimés et d’importantes perturbations sont à prévoir. Le vol a été constaté vers 1h30. Les équipes tentent de réparer les dommages le plus rapidement possible, a indiqué Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel.

Les trains depuis Namur vers Bruxelles sont limités à Gembloux. Ceux depuis Bruxelles sont limités à Ottignies. Certains ont été déviés par Charleroi, ce qui engendre une prolongation importante du temps de parcours.

De grosses perturbations sont à prévoir.

Source: Belga