VIDEO. Les émouvantes retrouvailles entre un père et son fils trisomique

Le site internet The Dad a épinglé une émouvante vidéo sur son compte Twitter: les retrouvailles d’un père de 88 ans avec son fils de 53 ans atteint de trisomie 21. La vidéo a été vue plus de cinq millions de fois.

An 88-year-old dad is reunited with his 53-year-old down syndrome son after spending a week apart for the first time ever. pic.twitter.com/5hvl0FkGKS

