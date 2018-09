Nicki Minaj fréquente deux hommes à la fois

Nicki Minaj s’est confiée sur sa vie sentimentale lors d’une interview télévisée. C’est sur le plateau d’Ellen DeGeneres que la rappeuse a fait le point. Elle affirme ne pas être en couple, mais fréquenter plusieurs hommes en même temps.

.@NickiMinaj and I have a lot in common. Season 16 starts Tuesday! #ellen16 pic.twitter.com/PJ8QIrAVCs — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 31 août 2018

Des révélations contradictoires

« Il y a un garçon, mais avec lui c’est pas top », a avoué Nicki Minaj, avant d’ajouter qu’elle a aussi un autre petit ami depuis quelques semaines. Elle explique à Ellen DeGeneres qu’elle est simplement en train de se détendre. « J’ai toujours eu quelqu’un dans ma vie. Je suis en couple depuis l’âge de 15 ans. C’est la première fois que je suis célibataire et je suis plus heureuse ». La rappeuse américaine, s’adresse aussi aux femmes du public: « Toute ma vie d’adulte, j’ai eu l’impression d’avoir besoin d’un homme , et je veux que les femmes sachent que ce n’est pas vrai. Vous n’avez pas forcément besoin d’un homme. »

YESS NICKI!!!! SAY IT LOUDER SO THE PEOPLE AT THE BACK CAN HEAR IT 🙂 — BANGTANBABE 💖 (@BANGTANBABE13) 31 août 2018

La chanteuse en a également profité pour mettre au clair les rumeurs sur les nombreuses liaisons qu’on lui a prêtée. Elle affirme ne jamais avoir été en couple avec les rappeurs Nas ou Drake.

Nicki Minaj était l’invitée d’Ellen DeGeneres pour la rentrée du célèbre show télévisée: The Ellen DeGeneres show. La totalité de l’émission sera transmise demain aux Etats-Unis. La rappeuse vient, elle de sortir au mois d’août un nouvel album : Queen.