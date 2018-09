Deux anciens enseignants proposent de simplifier les règles d’accord du participe passé

Deux anciens professeurs de français, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, sont à l’initiative d’une proposition de réforme de l’orthographe. D’après eux l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir serait trop compliqué et dépassé.

C’est dans une tribune du journal français Libération que les deux professeurs l’affirment : « La fédération Wallonie-Bruxelles, en accord avec ses instances linguistiques, envisage sérieusement d’instaurer l’invariabilité du participe passé avec l’auxiliaire avoir. Elle s’appuie pour cela sur les avis du Conseil de la langue française et de la politique linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. »

[Tribune] 🇧🇪📔La fédération Wallonie-Bruxelles veut modifier les règles du fameux «accord du participe avec l’auxiliaire avoir», jugées grammaticalement peu pertinentes. #conjugaison #Rentree Par Jérôme Pitron et @ArnaudHoedt https://t.co/TJf7Jpjl9L — Libération Idées (@LibeIdees) 3 septembre 2018

Simplifier les règles

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron s’expliquent : « À la base, la volonté de changer cette règle vient d’abord de la communauté scientifique et des gens qui étudient et qui ont constaté au fil de son histoire qu’effectivement cet accord était artificiel, qu’il renvoyait à des réalités qui avaient changé par rapport à l’époque où il avait été fixé, c’est-à-dire au 16e siècle environ. « Leur objectif est de simplifier les règles. Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir serait invariable. On pourrait alors dire : les crêpes que j’ai mangé là où la règle actuelle est de dire les crêpes que j’ai mangées. »

Une proposition de réforme controversée

Selon Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, les linguistiques et la communauté scientifique sont d’accord pour cette réforme de l’orthographe. Quant à l’Académie française, elle n’est pas la seule à faire la loi concernant l’usage de la langue : « Légalement, il n’y a pas d’instance officielle, c’est-à-dire que l’Académie française est une fausse référence qu’il faut s’empresser de disqualifier puisqu’elle n’est pas composée de scientifiques de la langue ».

Une proposition de réforme qui fait déjà débat entre les pros et les antis sur les réseaux sociaux.

J’avais trouvé très intéressant le petit livre des enseignants qui sont à l’origine de la proposition. Sur l’accord du participe passé, voir la vidéo de présentation de leur spectacle : https://t.co/rQ5bn6HaAu https://t.co/qmhtkmfcOR — Aurélien Berra (@aurelberra) 3 septembre 2018