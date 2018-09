Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Januzaj (réf. 14982)

Je m’appelle Januzaj. J’ai été sauvé d’un centre d’abattage en Espagne. Je suis un beau chien beige à poils durs … Mon air doux mais également mon caractère en or vous touchent en plein cœur. Sans trop d’attentes pour la vie, malgré mon triste passé, je suis resté très reconnaissant et amical. Je suis très sociable et gentil avec tout le monde, pas du tout de type intrusif ou dominant, plutôt l’inverse. Je suis un gars sympa avec un caractère très cool !

Sexe Mâle Age 1,5 ans Race Croisé Taille 45 cm Pelage poils durs Poids 12 kg

Judith (réf. 15016)

Moi, c’est Judith. J’étais avec mes bébés au centre d’abattage de Fuengirola… venant à peine de mettre au monde neuf chiots. Je suis une maman formidable, je m’occupe de mes petits avec une patience d’ange, incroyable … Je suis une chienne calme et tranquille, du type qui attend tranquillement son tour pour avoir un peu d’attention ou un câlin… Après tout ce que j’ai vécu, je mérite maintenant une certaine paix dans ma vie, loin de tous soucis, avec une famille qui me chérira de manière incroyable !

Sexe femelle Age 3,5 ans Race Croisé Taille 45 cm Pelage poils cours Poids 12 kg

Chubert (réf. 14828)

Je m’appelle Chubert, et j’ai été sauvé du centre d’abattage de Fuengirola, avec mon petit frère Chopin. J’apprécie énormément l’attention que je reçois. Mais ce dont j’ai vraiment besoin, c’est d’un foyer, une famille qui m’aime et qui me garantira une vie heureuse !