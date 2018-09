US Open – Marin Cilic : « Goffin est un chouette gars. Et il rejoue vraiment bien »

« Quelle heure est-il ? Deux heures et demie du matin ? Et vous êtes encore tous là. Il n’y a pas mieux ! » a confié Marin Cilic (ATP 7). Le Croate sera l’adversaire de David Goffin (ATP 10), ce lundi, en huitième de finale à l’US Open, après la victoire du n°1 belge en trois sets samedi soir à New York contre l’Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 58). Le Croate, 29 ans, vainqueur à Flushing Meadows en 2014, était terriblement excité après avoir écarté le jeune Australien Alex de Minaur (ATP 45), 19 ans, 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, au terme d’un match épique de 4 heures.

« Je suis très heureux. C’était un match de fou dans une ambiance de fou ! De Minaur a pratiqué un tennis incroyable et s’est battu avec tout son coeur jusqu’à la dernière balle. J’ai eu de la chance, car il est passé à un ou deux points de la victoire. Il m’est arrivé de disputer quelques matches en ‘night session’ ici à l’US Open et celui-ci en est un que je ne risque pas d’oublier. Revenir et gagner après avoir été mené deux sets à rien, c’est l’un des plus beaux matchs de ma carrière. »

Marin Cilic est donc toujours dans le tournoi. Et lundi, c’est ainsi David Goffin qu’il retrouvera de l’autre côté du filet. Il s’agira du sixième duel sur le circuit entre les deux hommes. Pour la petite histoire, le Liégeois mène par trois victoires à deux, mais c’est le Croate qui a remporté le dernier match, au tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Rome, en mai 2017.

« Nous nous sommes souvent affrontés. Et nous nous sommes également souvent entraînés ensemble. David est un chouette gars et c’est super de le voir jouer si bien à l’heure actuelle », expliqua-t-il. « Ce sera clairement un match difficile. C’est un huitième de finale et il rejoue vraiment bien. Il aime les courts et les conditions ici à l’US Open. Pour ma part, le plus important sera de bien récupérer. Je vais avoir besoin de bien dormir et de bien m’alimenter pour être d’attaque demain, vu qu’on est déjà dimanche, et réussir à me faire à nouveau violence. »

Source: Belga