Roberto Martinez devient citoyen d’honneur de Waterloo

L’entraineur des Diables Rouges, Roberto Martinez, a reçu dimanche le titre de citoyen d’honneur de la ville de Waterloo. Après avoir remonté la chaussée de Bruxelles dans la foule en compagnie de sa femme et de sa fille, le sélectionneur fédéral a été célébré lors d’une cérémonie organisée devant le musée Wellington. Le titre honorifique de citoyen d’honneur de la ville lui a été remis par la bourgmestre, Florence Reuter. Georges Grün, ancien joueur de l’équipe nationale résidant à Waterloo, était également présent.

Roberto Martinez n’a pas caché sa joie et son attachement à la ville où il a décidé d’élire domicile il y a maintenant deux ans, lorsqu’il a pris la tête de l’équipe nationale. « Quand nous sommes arrivés en Belgique, on nous a recommandé Waterloo et nous ne regrettons pas notre choix », a-t-il commenté. « C’est une ville où il fait bon vivre et toute ma famille s’y plait. J’adore y passer du temps, les habitants sont accueillants et c’est très multiculturel, donc la langue n’est pas une barrière. »

Florence Reuter était également ravie de pouvoir célébrer le sélectionneur. « Nous sommes très heureux de savoir que M. Martinez apprécie la qualité de vie à Waterloo » a-t-elle déclaré. « C’est un honneur de le compter parmi nous et nous tenions à lui dire. »

Source: Belga