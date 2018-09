Proximus League – Malines tient sa première victoire

Le dernier match de la 4e journée de la Proximus League de football a permis au FC Malines d’arracher sa première victoire de la saison contre Tubize (1-0). Clément Tainmont a inscrit l’unique but de la rencontre (45e+1). Les Malinois (5 points) grimpent à la 4e place. Tubize (3 points) est 7e. Samedi, Westerlo est allé s’imposer à OH Louvain (1-3). Les Campinois ont ouvert la marque avant la pause par Kurt Abrahams (42e, 0-1) et Louvain a réagi via Yannick Aguemon (59e, 1-1). Nader Ghandri (63e, 1-2) et Jens Naessens (69e, 1-3) ont permis à Westerlo (7 points) de s’installer à la 2e place, à une unité de Lommel.

La formation limbourgeoise a été tenue en échec par Roulers (2-2) alors qu’elle a mené 0-2 grâce Leonardo Rocha (2e, 24e). Mais l’exclusion de Scott Bitsindou (30e) a joué un mauvais tout à Lommel qui a vu Da Silva (33e, pen., 1-2) et Saviour Godwin (49e, 2-2) d’égaliser. Roulers (3 points) reste dernier.

Vendredi, le Beerschot-Wilrijk s’était imposé par le plus petit écart face à l’Union Saint-Gilloise: 1-0 par l’Autrichien Erwin Hoffer (21e). Les Rats (6 points) occupent la 3e position et les Unionistes (3 points) la 6e

Source: Belga