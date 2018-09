MXGP – Jeffery Herlings à 6 points du titre mondial, Clément Desalle troisième en Turquie

Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) a remporté dimanche à Afyonkarahisar le MXGP GP de Turquie de motocross, 18e manche du championnat du monde. Vainqueur des deux manches, Herlings a décroché sa quinzième victoire de la saison. Le Néerlandais a devancé le Slovène Tim Gajser (Honda) et notre compatriote Clement Desalle (KTM), troisième des deux manches. L’Italien Antonio Cairoli (KTM) a bouclé la seconde manche à une modeste quinzième place. Huitième au général, il a hypothéqué pratiquement ses dernières chances dans la course au titre mondial.

Par contre, Herlings, qui n’est plus qu’à 6 points de la couronne mondiale, pourrait et devrait être couronné devant son public lors de l’avant-dernière manche à Assen. « Je serai sacré champion du monde chez moi, à Assen », avait-il proclamé voici deux mois. Désormais, il est quasi certain de tenir cette promesse.Desalle semble parti pour terminer troisième.

Herlings, qui en est à sa deuxième saison en MXGP, a déjà été trois fois champion du monde en MX2. Jamais un Néerlandais n’a remporté le titre dans la catégorie reine.

Jeremy Van Horebeek (Yamaha) a fini cinquième, Julien Lieber treizième et Kevin Strijbos quatorzième.

La situation pour l’obtention du titre en MX2 a singulièrement rebondi en Turquie. Alors que Jorge Prado Garcia paraissait creuser l’écart qui le séparait de son rival Pauls Jonass. Le Letton a réagi ce week-end et creuse l’écart qui le sépare de l’Espagnol à 24 unités. Brent Van Doninck (Husqvarna) s’est classé treizième.

Source: Belga