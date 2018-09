Météo – Un premier dimanche de septembre ensoleillé

Le début de la journée de dimanche sera ensoleillé avant le développement de nuages cumuliformes, surtout dans l’est du pays. Les températures maximales seront comprises entre 19 degrés en Hautes-Fagnes et 23 ou 24 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré de secteur est à nord-est. En soirée, les éclaircies deviendront temporairement plus larges. Cette nuit, la nébulosité augmentera depuis l’est mais le temps restera sec. Les minima se situeront entre 8 et 15 degrés, sous un vent faible et à la mer plutôt modéré de secteur nord-est.

Lundi matin, le temps sera sec avec des périodes ensoleillées principalement dans l’ouest du pays, avant que la nébulosité n’augmente partout depuis l’est. L’après-midi, quelques averses pourront se produire, surtout dans l’est du pays. En soirée et durant la nuit, le risque d’averses s’étendra à toutes les régions et un orage ne sera d’ailleurs pas exclu. Les maxima seront compris entre 18 ou 19 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne ainsi qu’à la mer, et 22 ou 23 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de nord à nord-est en journée.

Source: Belga