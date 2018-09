Les Belges à l’étranger – Romelu Lukaku marque deux buts face à Burnley et offre la victoire à Man United

Romelu Lukaku a marqué deux buts dimanche lors de la victoire 0-2 de Manchester United à Burnley lors de la 4e journée de la Premier League anglaise. Ce n’est que la deuxième fois qu’il réussit à marquer deux buts pour Man U en Premier League. Les Belges de Tottenham ont perdu 2-1 chez le surprenant club de Watford avec Christian Kabasele.

Le premier but (27e) de Lukaku est venu sur un assist d’Alexis Sanchez. « Big Rom » a sauté beaucoup plus haut que ses adversaires de Burnley, où Steven Defour blessé manquait toujours à l’appel. Sur son deuxième but (44e) Lukaku était exactement à la bonne place après une phase confuse qu’il n’a pas hésité à conclure. Maroune Fellaini était également titulaire chez les Red Devils, une première cette saison, et a joué les 90 minutes. En deuxième mi-temps, Paul Pogba a encore manqué un penalty et Marcus Rashford s’est vu adresser un carton, mais la victoire mancunienne n’a pas été mise en en danger.

Contre Watford, trois Belges étaient titulaire à Tottenham : Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé. Sans succès, cependant. Les Hornets avec Kabasele, qui a joué tout le match, a remporté le match 2-1 malgré après un but contre son camp d’Abdoulaye Doucouré (53e). Les buts de Troy Deeney (69e) et Craig Cathcart (76e) ont permis à Watford de signer sa 4e victoire en 4 rencontres. Alderweireld a dû quitter à la 81e, de même que Dembélé cinq minutes plus tard.

Watford compte maintenant douze sur douze, Tottenham a neuf points. Manchester United en compte six, Burnley un.

ALLEMAGNE

En Bundesliga, Benito Raman est monté au jeu dans l’équipe de Düsseldorf après 68 minutes. Dodi Lukebakio est lui resté sur le banc. Le déplacement au RB Leipzig s’est soldé par un partage 1-1 après les buts de Matthias Zimmermann (47e) pour les visiteurs et Jean-Kevin Augustin (68e) pour Leipzig. Pour les deux équipes, c’était leur premier point en deux renconrtes de championnat.

PAYS-BAS

Le défenseur Arno Verschueren a joué toute la partie avec NAC Breda en Eredivisie mais il n’a pu que s’incliner 4-2 à Feyenopord où Robin van Persie a marqué deux buts.

