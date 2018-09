La Corée du sud remporte le tournoi de football aux Jeux Asiatiques

L’attaquant international et capitaine de l’équipe de Corée du Sud Son Heung-min ne devra pas effectuer son service militaire. Le milieu de terrain de Tottenham est en effet parvenu à offir un cinquième titre continental (un record) à son pays au terme de la finale du tournoi de football des Jeux Asiatiques samedi à Bogor, en Indonésie. Seule une victoire dans une compétition internationale telle que celle-ci pouvait mener Son et ses équipiers à une exemption du service militaire. Celui-ci concerne en principe tous les citoyens mâles de 18 à 30 ans, et s’étale sur une période de 21 à 24 mois. Son, 26 ans, aura néanmoins tremblé jusqu’au bout.

Opposée au Japon, la Corée du Sud a en effet dû disputer les prolongations pour l’emporter. Lee Seung-Woo (93e) et Hwang Hee-Chan (101e) ont permis au Coréens de prendre le dessus sur des Nippons qui ont réagi trop tard avec le but du 2-1 final inscrit par Ueda (115e).

Malgré la reprise de la Premier League, Les Spurs ont laissé partir leur attaquant, un des trois joueurs de plus de 23 ans autorisés à ces Jeux, qui a plaidé sa cause auprès du club londonien. Son était absent lors de la victoire de 2014 et aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres (bronze), qui avaient valu à certains de ses compatriotes d’échapper au service militaire.

En cas de victoire japonaise, la situation aurait pu être dramatique pour la carrière de Son, atteint par la limite d’âge. Il aurait alors dû effectuer son service militaire, et jouer avec le Sangju Sangmu, qui accueille traditionnellement les footballeurs-miliciens.

Son Heung-min est arrivé à Tottenham en 2015. En juillet 2018, son contrat avec les Spurs a été prolongé de trois ans, jusqu’en 2023. Il avait déjà été sélectionné pour les Jeux asiatiques en 2014, mais son club de l’époque, le Bayer Leverkusen avait refusé de le laisser partir.

Source: Belga