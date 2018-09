Golf – EPGA – Thomas Detry cède du terrain dimanche et fini 7e au Danemark

Auteur d’un dernier tour en 71 coups, Thomas Detry a terminé à la 7e place du Made in Denmark de golf, comptant pour le Tour européen et doté d’1.500.000 d’euros, dimanche à Silkeborg, au Danemark. Deuxième après les trois premières journées, Detry a bien débuté son quatrième parcours. Après la première moitié, il semblait bien parti pour enlever son premier succès sur le circuit européen. Mais il a enregistré un bogey au 10e trou et un double bogey au 12e alors que la plupart des concurrents s’en sont sortis avec un eagle ou un birdie.

Nicolas Colsaerts a réussi un parcours sans faute en 66 coups, ce qui lui a permis de grimper à la 27e place. Obligé de réaliser une bonne prestation pour décrocher sa sélection dans l’équipe d’Europe de Ryder Cup, Thomas Pieters a effectué le parcours en 70 coups, terminant en 34e position.

La victoire est revenue à l’Anglais Matt Wallace, qui a battu ses compatriotes Lee Westwood, Jonathan Thomson et Steven Brown avec un birdie au deuxième trou des playoffs. C’est sa troisième victoire de la saison après l’Indian Open et le BMW International Open.

– Classement final:

1. Matt Wallace (Ang) 269=68-68-66-67 -19

(grâce à un birdie au 2e trou du barrage)

. Steven Brown (Ang) 269=70-68-63-68

. Lee Westwood (Ang) 269=68-65-67-69

. Jonathan Thomson (Ang) 269=64-69-68-68

5. Erik Van Rooyen (A-S) 270=67-70-68-65

6. Lucas Bjerregaard (Dan) 271=66-71-68-66

7. Matthew Fitzpatrick (Ang) 272=72-68-66-66

. Thomas Detry (Bel) 272=67-68-66-71

9. Ashley Chesters (Ang) 273=69-70-68-66

10. Sam Horsfield (Ang) 274=67-67-71-69

. Adrian Otaegui (Esp) 274=70-67-68-69

…

27. Nicolas Colsaerts (Bel) 278=68-72-72-66

34. Thomas Pieters (Bel) 279=69-68-72-70

.

Source: Belga