David Goffin confiant avant les huitièmes de l’US Open

David Goffin (ATP 10) s’est hissé pour la deuxième année consécutive en huitièmes de finale à l’US Open de tennis après avoir pris, samedi soir à New York, pour la quatrième fois la mesure de l’Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 58). Sur le court n°17, le Liégeois, 27 ans, s’est en effet imposé 6-4, 6-1, 7-6 (7/4) non sans s’être occasionné une petite frayeur après avoir laissé échapper un avantage de 4-0 dans le troisième set. « Je ne sais pas trop ce qui s’est passé », a-t-il confié avec le sourire. « Jusqu’à 4-0, je pratiquais un tennis remarquable. Et puis, j’ai perdu ma concentration et lui s’est mis à lâcher tous ses coups vu qu’il n’avait plus rien à perdre. Heureusement, j’ai su me ressaisir au bon moment pour forcer un tie-break et l’emporter. Au bout du compte, c’était un très bon match, solide. Je suis content… » David Goffin égale ainsi son meilleur résultat à Flushing Meadows.

Lundi, le n°1 belge, qui ne semble plus tracassé par son épaule droite, tentera de se hisser en quart de finale au détriment de Marin Cilic (ATP 7). Le Croate, 29 ans, vainqueur à New York en 2014, a battu dimanche à 2h22 du matin le jeune Australien Alex de Minaur (ATP 45), 19 ans, 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, au terme d’un match épique de 4h.

« Ce sera un gros match. Je le connais bien. Nous avons deux styles de jeu très différents », analyse le Liégeois, qui l’a déjà battu trois fois en cinq précédentes confrontations. « Il sert très bien et il est très puissant. Il faudra que je parvienne à le faire bouger. Mais bon, je me sens bien. J’ai même l’impression que les choses vont de mieux en mieux. Enchaîner des matches donne confiance et je vais tâcher de continuer… »

