Audi Hockey League – Le Dragons surpris à domicile par l’Orée en ouverture, le Watducks vainqueur au Léopold

Dans un championnat de Belgique messieurs de Division Honneur sensiblement réformé et à présent scindé en deux groupes dans sa phase initiale, l’Audi Hockey League a déjà livré ses premières surprises après sa journée d’ouverture, dimanche après-midi. Ainsi, le Dragons, champion des quatre dernières saisons, s’est fait surprendre à domicile 2-3 par l’Orée dans le groupe A, alors que le derby Léopold – Waterloo Ducks, mettant aux prises respectivement les 3e et 2e de la dernière édition du championnat, s’est terminé par la victoire autoritaire 2-5 des Canards waterlootois dans le groupe B. A l’avenue Dupuich, John-John Dohmen et ses équipiers ont pourtant été menés en début de partie après l’ouverture du score par Arthur Verdussen (7e), mais William Ghislain réussit à rétablir l’égalité dans le 2e quart-temps (17e). En début de deuxième mi-temps, Victor Charlet donna l’avantage aux ‘Verts’ sur pc (31e), suivi d’un nouveau but de Ghislain (48e), avant que Gauthier Boccard (54e) et Renaud Pangrazio (65e) n’accentuent encore l’écart dans le dernier quart. La réduction du score de Tom Degroote sur pc dans les dernières secondes n’eut seulement pour effet d’adoucir quelque peu la défaite des Léoniens.

Hormis le partage 2-2 entre l’Herakles et La Gantoise, également dans le groupe B, tous les clubs visiteurs se sont imposés dimanche. Ainsi, dans la poule A, le Racing est allé s’imposer 4-5 au Beerschot, le Braxgata est sorti vainqueur 2-3 de son derby anversois à l’Antwerp et l’Orée a réussi à surprendre le champion en titre du Dragons, sur ses terres à Brasschaat. Enfin dans le 3e et dernier match du groupe B, le Daring n’a pas été mis en difficulté chez les promus du White Star (2-4).

Source: Belga