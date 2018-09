Depardieu accusé de viol : Sandrine Kiberlain prend sa défense

«Gérard Depardieu conteste absolument toute agression, tout viol», a aussitôt réagi son avocat Me Hervé Temime.

« Il faut se méfier de tout ça »

Aujourd’hui, Sandrine Kiberlain vole au secours de l’acteur sur les ondes de RTL : « Gérard, moi j’ai tourné avec lui, évidemment, c’est mon ami donc je ne peux que le défendre. Il faut faire attention à ce qu’on dit, à ce qu’on balance comme info, parce que dans l’inconscience collective maintenant, Gérard va être quoi, un pervers ? Il faut se méfier de tout ça. Tant qu’il n’y a pas de preuves, Gérard reste l’homme émouvant et brillantissime et drôle et génial que j’ai connu. Après, si demain on me le prouve, et bien on sera tous tristes et lui le premier, je pense. Mais là moi je ne crois rien de ce qu’on dit sans preuve et sans jugement. »