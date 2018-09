Après un geste déplacé, un évêque s’excuse auprès d’Ariana Grande

L’évêque Charles Ellis, pasteur au Greater Grace Temple qui a accueilli les funérailles d’Aretha Franklin à Detroit vendredi, a présenté ses excuses à Ariana Grande après avoir «dépassé les bornes» en touchant de manière inadaptée la star de la pop pendant la cérémonie.

Ariana Grande, jeune star de 25 ans, a interprété le classique d’Aretha Franklin «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman» lors de ce long et vibrant hommage rendu à la «Reine de la Soul», décédée à 76 ans le 16 août, des suites d’un cancer du pancréas.

Après sa prestation, elle a été félicitée sur scène par l’évêque Charles Ellis, qui lui a passé la main dans le dos et l’a serrée de près.

Les images montrent que la main du pasteur touchait la poitrine de la chanteuse. «Je ne penserais jamais à toucher le sein de quiconque», a-t-il déclaré aux médias américains, des propos confirmés à l’AFP samedi par le Greater Grace Temple. Le responsable religieux a également reconnu avoir peut-être «dépassé les bornes».

RT "RT Gidi_Traffic: "monaeltahawy: I don’t care what you think about Ariana Grande, her music or her dress. This is wrong. That bishop’s hand should not be on her breast: I just saw this because I’ve been working and not watching pic.twitter.com/l1sHXanq3p"

— Nuol Beth Solutions (@NuolBeth) September 1, 2018