Le maire de Londres survole la capitale en bikini

Des opposants au maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, ont fait voler samedi près du Parlement britannique un ballon géant le représentant en bikini, en réponse au «Bébé Trump» géant qui avait flotté au même endroit en juillet.

L’action a été initiée par Yanny Bruere, qui se revendique comme un «partisan de la liberté d’expression».

Des opposants au président américain Donald Trump avaient déployé un ballon le caricaturant en bébé joufflu et colérique pendant sa visite officielle au Royaume-Uni, en juillet.

«Faisons un ‘bébé Khan’ et voyons si la LIBERTÉ D’EXPRESSION s’applique à tous», a écrit Yanny Bruere sur une page de crowdfunding (financement participatif), récoltant près de 60.000 livres sterling (67.000 euros) pour son projet.

Il y explique son désaccord avec la politique du maire de Londres et dénonce une hausse de la criminalité dans la capitale britannique.

Le maillot de bain fait référence à l’interdiction en 2016 d’une publicité pour des produits amincissants dans les transports londoniens. Jugée sexiste, la publicité représentait une mannequin au corps élancé et vêtue d’un bikini jaune demandant «Votre corps est-il prêt pour la plage?».

This is what I think of @ProteinWorld's advert…. #proteinworld #beachbodyready #eachbodysready pic.twitter.com/vUUwuEu7Yt

— Laura Stevens (@Laura_Stevens1) April 23, 2015