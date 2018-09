Dans quelle ville se retrouver lorsqu’on vit une relation à distance ?

Un site français lance un nouvel outil destiné aux tourtereaux qui ne vivent pas dans 2902la même ville afin de connaître la destination la plus économique pour se retrouver.

Alors que la fin des vacances approche et sonne l’heure de la séparation pour les vacanciers qui auraient rencontré leur moitié, le comparateur de vols Kayak déploie une nouvelle fonctionnalité pour rassurer les nouveaux amoureux. Plutôt que de réserver un voyage à destination du lieu de résidence de l’un des deux partenaires, Kayak propose de faire des économies en trouvant un point de rencontre plus pratique parmi plus de 200 choix.

Trouver le point de rencontre parfait

Concrètement, à l’adresse Kayak.fr/retrouvailles, il suffit de renseigner la ville de chacun des amoureux et la période à laquelle tous deux se retrouveront pour connaître les meilleures destinations. Kayak donne le coût total du déplacement pour les deux voyageurs. A noter toutefois que les internautes doivent malgré tout renseigner des villes bénéficiant d’un aéroport. Ils devront aussi écrémer le résultat du moteur de recherches pour trouver un vol qui s’opère depuis chez eux, à moins qu’ils acceptent de rejoindre Paris ou un autre aéroport réalisant le voyage.

Les relations à distance peuvent avoir un coût important

Selon une étude réalisée par Kayak et Opinium, 44% des Français qui vivent une histoire d’amour longue distance retrouvent leur moitié une fois par semaine, tandis que 22% doivent se contenter de retrouvailles n’ayant lieu que tous les quinze jours. D’après les calculs du moteur de recherches, ces couples dépensent en moyenne 760 euros au cours de leur histoire, en incluant les coûts téléphoniques et les déplacements. Pour 8% de Français, leur histoire d’amour longue distance leur a coûté plus de 5.000 euros.

Tous les voyageurs ne sont pas prêts à vivre ce genre de romance puisque 16% fixeraient le seuil de séparation entre 51 et 100 km, alors que 12% ne voudraient pas habiter à moins de 20 km de leur amoureux.

Le sondage a été effectué par Opinium auprès de 1.003 adultes français entre le 2 et le 3 juillet 2018.