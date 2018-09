US Open – Serena éclipse Venus au 3e tour

Le choc 100% Williams a tourné court: Serena a éclipsé Venus en deux sets (6-1, 6-2) et à peine plus d’une heure au troisième tour de l’US Open, vendredi à New York. Les deux soeurs américaines s’affrontaient pour la trentième fois, vingt ans après leur tout premier face-à-face, au deuxième tour de l’Open d’Australie en 1998 (victoire de Venus).

En tout début de match, Serena a inquiété quand elle s’est tordue la cheville droite dans le deuxième jeu, sur un replacement. Mais fermement strappée au changement de côté suivant, la cadette (36 ans) a ensuite fait cavalier seul vers la victoire.

Venus (38 ans) ne s’est procuré qu’une seule balle de break, en vain.

« Ce n’était pas facile, c’est ma meilleure amie, on se soutient mutuellement. A chaque fois qu’elle perd, j’ai l’impression de perdre », a réagi Serena, qui a estimé avoir joué son « meilleur match depuis (son) retour » à la compétition en mars.

Un an après avoir donné naissance à sa fille Olympia, Serena, 26e mondiale mais tête de série N.17, est en quête à Flushing Meadows d’une 24e couronne en Grand Chelem qui lui permettrait d’égaler le record absolu de Margaret Court.

Pour une place en quarts de finale, la sextuple lauréate de l’US Open affrontera l’Estonienne Kaia Kanepi (44e), tombeuse de la N.1 mondiale Simona Halep au premier tour et quart-de-finaliste il y a un an.

Depuis son retour sur le circuit début mars, Serena a connu des hauts – finale à Wimbledon – et des bas – défaite la plus sèche de sa carrière, 6-1, 6-0, contre la Britannique Johanna Konta début août à San José et forfait avant les huitièmes de finale à Roland-Garros.

