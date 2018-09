US Open – Elise Mertens et Demi Schuurs se qualifient pour les huitièmes de finale

Elise Mertens et sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs se sont qualifiées pour les huitièmes de finale du double dames de l’US Open de tennis, samedi à New York. Elles ont en effet écarté de leur route les Russes Vitalia Diatchenko et Margarita Gasparyan en deux sets, 6-4, 6-0. La rencontre a duré une heure et sept minutes. Mertens et Schuurs, têtes de série N.7, devront se débarrasser de la paire Hsieh Su-Wei – Aryna Sabalenka pour accéder aux quarts.

La Chinoise et la Biélorusse ont pour leur part sorti la Serbe Nina Stojanovic et la Hongroise Fanny Stollar en deux sets, 6-4, 7-6 (7/5).

Source: Belga