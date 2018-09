Tour d’Espagne – Les coureurs belges satisfaits de leurs places d’honneur

Bjorg Lambrecht est parvenu à tenir la roue des meilleurs lors du sprint en côte de la 8e étape de la Vuelta samedi à Almadén. Le jeune néo-pro de Lotto Soudal a pris la 8e place. « Je suis content d’avoir pu me montrer », a réagi Lambrecht. « Pour un jeune coureur, c’est quelque chose de spécial de faire un top 10 ici. J’étais un peu trop loin au dernier virage et j’ai dû sprinter avant le sprint pour me replacer. Mais oui, une huitième place c’est beau. »

Douzième sur la ligne, Dylan Teuns (BMC) était lui aussi mal placé. « Mon équipe m’a bien amené au dernier kilomètre. Ensuite c’était à moi de jouer. Je me sentais bien mais j’ai perdu quelques positions dans le dernier virage et je n’ai pas pu émerger lors du sprint. Mais, je suis quand même content de cette douzième place. Vendredi, j’étais très déçu de ma 57e place car j’avais bien grimpé sur la dernière côte mais tout d’un coup mes jambes ont ‘explosé’ et je n’avais plus de force. Aujourd’hui, cela s’est mieux passé. »

Teuns va désormais établir un bilan pour voir quelles étapes peuvent encore lui convenir. « Il fait extrêmement chaud et ce n’est pas facile de courir dans ces conditions. Cette étape convenait au puncheurs et maintenant on va affronter des étapes de montagne. Je dois bien repérer quelles étapes je pourrais éventuellement viser. »

