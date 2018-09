Proximus League – Westerlo dominateur à Louvain

Westerlo a pris la mesure d’Oud-Heverlee Louvain samedi après-midi lors de la 4e journée du championnat de D1B. Les Kempeneers se sont en effet imposés 1-3 au Kuipje et grimpent à la deuxième place du classement avec 7 points. Ils reviennent ainsi à la hauteur de Lommel, engagé sur la pelouse de Roulers samedi soir. Louvain est provisoirement quatrième avec cinq points.

Westerlo a pris l’avantage pour la première fois juste avant la pause grâce à un but de Kurt Abrahams (42e).

Louvain a réagi au retour des vestiaires et forcé l’égalisation via l’ex-unioniste Yannick Aguemon (59e).

Une joie de courte durée puisque Nader Ghandri (63e) et Jens Naessens (69e) sont venus assommer les Louvanistes dans la foulée.

Source: Belga