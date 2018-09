Proximus League – Lommel partage à Roulers mais conserve la tête du classement

Lommel et Roulers se sont quittés sur un partage 2-2 samedi soir lors de la quatrième journée du championnat de D1B. Les Verts et Blancs conservent néanmoins la tête du classement avec huit points. Roulers est quant à lui 7e avec trois points. Lommel pensait avair fait le plus dur en début de deuxième période grâce à un doublé de Leonardo Rocha (2e et 24e).

Mais c’était sans compter sur la réaction de Roulers, capable de revenir au score grâce à Da Silva (33e) et à Saviour Godwin (49e).

Source: Belga