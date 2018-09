Primera Division – Lopetegui: « Benzema est un immense joueur »

Julen Lopetegui (entraîneur du Real Madrid): « Nous avons bien joué même si Leganés a réussi à nous surprendre et à égaliser, et nous étions un peu confus dans nos attaques. Mais en seconde période, après le deuxième but qui nous a rassurés, nous avons livré un très bon match, nous n’avons pas concédé d’occasions. Nous sommes enchantés de l’attitude de l’équipe. (Sur Benzema devenu davantage finisseur) Moi, je n’ai transformé personne, Benzema est un immense joueur, il l’a toujours été et il continuera à l’être. Tout le mérite revient à Karim, je ne m’en attribue aucun dans les buts qu’il a marqués ou dans ce qu’il réussit sur le terrain. Il est ravi, il aide l’équipe et il va continuer à le faire.

(Sur la titularisation de Courtois et sa politique concernant les gardiens) Je n’ai pas de feuille de route. Il était clair pour nous que Thibaut allait jouer ce match. Nous avons trois grands gardiens, deux d’entre eux sont reconnus sur le plan international et nous verrons. La concurrence est fantastique pour les deux. »

Source: Belga