Pascal Ackermann remporte la 6e édition du Brussels Cycling Classic au bout d’un sprint mouvementé

Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) s’est imposé au sprint lors de la 6e édition de la Brussels Cycling Classic (1 HC), course qui a repris le flambeau du mythique Paris-Bruxelles. Au bout des 201,4 km au programme, le champion d’Allemagne est parvenu à éviter une chute aux 500 mètres qui a empêché plusieurs favoris de joueur la gagne. Il s’est alors facilement imposé devant Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et le Français Thomas Boudat (Direct Energie) à l’ombre du stade Roi Baudouin. Ackermann succède au palmarès à Arnaud Démare, pris dans la chute.

Sur ce parcours accidenté comportant treize côtes et parti du Parc du Cinquantenaire, un groupe de six coureurs composé d’Oliver Naesen (AG2R), Jonas Gregaard (Astana), Lars Bak (Lotto Soudal), Hamish Schreurs (Israël Cycling Academy), Nick Van der Lijke (Rompoot) et Tom Wirtgen (WB Aqua Protect Veranclassic) a tenté sa chance de loin. Lars Bak a été le dernier à résister au peloton et s’est fait reprendre dans les dix derniers kilomètres.

La préparation du sprint a été très mouvementée avec un contact entre les Français Rudy Barbier et Clément Venturini, deux coureurs AG2R, qui a notamment empêché le tenant du titre Arnaud Démare de disputer le sprint.

Ackermann avait dès lors la voie libre pour décrocher sa septième victoire de sa saison à l’issue de l’emballage final en légère montée.

Source: Belga