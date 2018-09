Météo – Un soleil généreux après la dissipation de la grisaille

Le soleil sera généreux samedi matin. Quelques cumulus se développeront dans l’après-midi, mais le temps restera sec, sous des maxima de 16 à 22 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Samedi soir et durant la nuit, le ciel sera peu nuageux et serein. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés dans certaines villes.

Dimanche, le temps sera sec et le soleil généreux en matinée. Ensuite, des nuages se développeront. Le ciel deviendra nuageux, mais le temps restera sec. Les températures maximales seront comprises entre 19 degrés en Haute Ardenne et 23 ou 24 degrés dans le centre.

Source: Belga