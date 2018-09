L’exposition « Mais où sont les femmes? » ouvre ses portes le 7 septembre à Charleroi

Le collectif Charliequeen lance son exposition « Mais où sont les femmes? » le vendredi 7 septembre prochain, dès 09h00, à l’Université du Travail Paul Pastur à Charleroi. L’occasion de mettre à l’honneur 13 personnalités féminines de Charleroi jusqu’au 22 septembre. L’exposition « Mais où sont les femmes? » retrace l’histoire de femmes oubliées qui ont marqué la société et la région de Charleroi d’une manière ou d’une autre.

Parmi les 13 portraits, on peut découvrir celui de Berthe Bady: née à Lodelinsart en 1872, elle fut actrice et comédienne, mais aussi modèle à plusieurs reprises pour le peintre Toulouse-Lautrec. Aimée Bologne-Lemaire était quant à elle enseignante mais aussi une féministe et militante engagée. Tandis que Régine Dorzée, née en 1922 à Montigny-le-Tilleul et décédée en 2012, était une grande actrice et une figure emblématique de Charleroi.

Les dix bénévoles du collectif ont mené des recherches approfondies pendant plusieurs mois pour faire connaître ces icônes carolorégiennes à travers des photographies et des documents.

Créée en 2015, l’ASBL Charliequeen se questionne sur le déséquilibre genré et la place de la femme dans la ville.

L’exposition s’inscrit dans une réflexion plus large menée tout au long de l’année par le collectif pour améliorer le sentiment d’insécurité et l’accessibilité de la ville par les femmes. Plusieurs projets ont déjà vu le jour. En mars dernier, le collectif avait rebaptisé des rues de Charleroi avec des noms féminins.

Source: Belga