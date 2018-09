Les Belges à l’étranger – Sans Ciman, Dijon concède sa première défaite, Limbombe fait ses débuts avec Nantes

Auteur de trois victoires en trois matches, Dijon a marqué un coup d’arrêt samedi soir lors de la 4e journée du championnat de France de football en s’inclinant 0-2 face à Caen. Les Dijonais n’ont pas compté sur l’aide de leur nouveau défenseur Laurent Ciman, jugé trop court pour déjà faire partie du groupe ce week-end. Dijon reste deuxième de Ligue 1 avec trois longueurs de retard sur le PSG.

Les Dijonais sont rejoints par Toulouse, l’équipe d’Aaron Leya Iseka et de Mathieu Dossevi (ex-Standard).

L’attaquant belge a disputé toute la rencontre lors de la victoire des siens 1-2 à Guingamp malgré l’infériorité numérique pendant plus d’une heure. Jean-Clair Todibo est en effet sorti apr§s un deuxième carton jaune à la 26e minute.

Plus bas dans le classement, Nantes s’est imposé 2-3 chez Matz Sels à Strasbourg, où il est titulaire.

Le Diable rouge Anthony Limbombe a lui joué ses premières minutes sous sa nouvelle vareuse en montant au jeu à la 87e minute. Strasbourg est 13e de Ligue 1 avec quatre points, tout comme Nantes.

– Pays-Bas –

En Eredivisie, le PSV Eindhoven n’a fait qu’une bouchée de Willem II Tilburg en s’imposant 6-1 lors de la quatrième journée. Dante Rigo ne figurait pas sur la feuille de match alors que du côté de Willem II Jordy Croux est resté sur le banc. Le PSV réalise ainsi le 12 sur 12 et est seul en tête du classement.

L’Excelsior Rotterdam d’Hervé Matthys s’est incliné 2-4 face à La Haye. Matthys a disputé toute la rencontre alors que Jinty Caenepeel n’était pas présent en raison d’une blessure à la cheville. L’Exelsior compte 4 points et est 13e.

Enfin Sittard, avec Alessandro Ciranni et Marco Ospitalieri titulaires, a partagé 1-1 contre Utrecht où Othman Boussaid et Cyriel Dessers sont restés sur le banc.

Sittard reste donc bloqué à la 17e place avec 2 points alors qu’Utrecht est 10e avec 5 points.

Source: Belga