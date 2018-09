Les Belges à l’étranger – Nainggolan buteur pour ses débuts avec l’Inter qui décroche son 1er succès

Radja Nainggolan a bien manqué à l’Inter lors des deux premières journées de Serie A où les ‘Nerazzurri’ n’ont engrangé qu’un seul point. De retour de blessure ce samedi à Bologne, le Ninja jouait son premier match en Serie A sous ses nouvelles couleurs et a directement marqué la rencontre de son empreinte. C’est en effet l’ex-Diable rouge qui a ouvert le score et lancé l’Inter vers un succès 0-3. Servi par Matteo Politano aux abords du rectangle, Nainggolan a lâché une frappe puissante et imparable dans le petit filet (67e). Un but qui a libéré les Lombards, lesquels ont ensuite fait le break via Candreva (82e), puis terminé le travail via l’ex-brugeois Perisic (85e). Nainggolan a quitté la pelouse à la 78e minute.

Grâce à cette première victoire de la saison, l’équipe de Luciano Spalletti (7e) rejoint avec quatre points l’AS Rome, qui s’est inclinée in extremis vendredi à San Siro face à l’AC Milan (2-1).

Source: Belga