Les Belges à l’étranger – Meunier contribue à la victoire de Paris à Nîmes avec une passe décisive

Le Paris Saint-Germain a éprouvé pas mal de difficultés pour se défaire de Nîmes samedi. Les Champions de France se sont finalement imposés 2-4 et réalisent le douze sur douze après quatre journées de Ligue 1. Titulaire sur son flanc droit, Thomas Meunier s’est montré décisif en offrant le ballon du 0-1 à Neymar après un joli une-deux avec Kylian Mbappé(36e). Il s’agit de la première passe décisive de la saison pour le Diable rouge. Les Parisiens ont rapidement doublé la mise grâce à Angel Di Maria mais ne sont pas parvenus à se mettre à l’abri d’un retour de Nîmes. Les ‘Crocodiles’ ont donc trouvé les forces de réagir en deuxième période en revenant au score grâce à des buts d’Antonin Bobichon (63e) et Teji Savanier (71e sur penalty).

Paris n’a pas baissé les bras et a repris le contrôle de la partie en faisant 2-3 grâce à Kylian Mbappé (77e) puis 2-4 grâce à Edinson Cavani (90e+2).

Savanier et Mbappé ont été exclus en fin de rencontre pour un tackle sévère du Nîmois et une réaction disproportionnée du parisien qui s’est fait justice lui-même.

Source: Belga