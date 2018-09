Les Belges à l’étranger – Manchester City renoue avec la victoire contre Newcastle, Kompany monte en fin de match

Tenu en échec par Wolverhampton la semaine dernière, Manchester City a renoué avec la victoire en venant à bout de Newcastle (2-1) lors de la quatrième journée de Premier League. Alors que Kevin De Bruyne est indisponible, Vincent Kompany a soufflé sur le banc avant de remplacer l’Espagnol David Silva à la 89e minute. Les Mancuniens ont pris l’avantage très tôt dans la rencontre grâce à Raheem Sterling.

DeAndre Yedlin s’est toutefois empressé de rétablir l’égalité à la demi-heure de jeu.

Man City a finalement émergé en deuxième période grâce à un but de Kyle Walker (52e) dont le tir lointain a mis fin au suspense.

Au classement, les Citizens grimpent provisoirement à la troisième place avec 10 points, deux de moins que Chelsea et Liverpool qui se partagent la tête.

Suite et fin de cette quatrième journée dimanche, avec notamment Watford – Tottenham et, surtout, le déplacement de Manchester United à Burnley, décisif pour l’avenir de José Mourinho sur le banc des Red Devils.

Deux matches quu Roberto Martinez ne manquera pas de suivre avec attention.

Source: Belga