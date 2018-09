Les Belges à l’étranger – Eden Hazard marque, gagne et tient le rythme de Liverpool avec Chelsea

Quatrième victoire en quatre matches pour Chelsea qui a battu Bournemouth 2-0 et rejoint Liverpool en tête de la Premier League. Seul Belge impliqué dans cette confrontation, Eden Hazard a disputé toute la rencontre et inscrit le deuxième but des siens à la 85e minute. Il s’agit du deuxième goal de la saison pour le Diable rouge, déjà buteur à Newcastle (1-2) la semaine dernière. Dominateur avec une possession de balle largement à son avantage et de nombreuses frappes au but, Chelsea a dû attendre les 20 dernières minutes pour débloquer la situation.

Une combinaison entre Giroud et Pedro, entrés tous les deux à l’heure de jeu, a mis le petit espagnol dans les conditions d’ouvrir le score d’une très belle frappe dans le petit filet (72e). Treize minutes plus tard, Hazard s’est servi de Marcos Alonso comme point d’appui pour perforer la défense adverse et assurer la victoire des Blues.

Dans les autres matches de l’après-midi, Christian Benteke a retrouvé une place dans le onze titulaire de Crystal Palace après son absence en Coupe de la Ligue durant la semaine. Les Eagles se sont cependant inclinés 0-2 contre Southampton suite aux buts de Danny Ings (47e) et Pierre-Emile Hojbjerg (90e+2). Ils sont quinzièmes avec trois points sur douze.

Huddersfield totalise un point de moins et court toujours après la victoire. Les Terriers, avec Laurent Depoître monté lors des arrêts de jeu et Isaac Mbenza sur le banc, ont fait 1-1 contre Everton et enregistrent leur deuxième partage consécutif.

Titulaire en semaine en Coupe de la Ligue, Leander Dendoncker a quant à lui disparu de la feuille de match de Wolverhampton qui a décroché les trois points sur la pelouse de West Ham (0-1) grâce à Adama Traore (90e+3). Les Wolves comptent cinq points et pointent à la neuvième place.

Enfin, Denis Odoi a disputé toute la rencontre au centre de la défense de Fulham. Les Cottagers ont partagé 2-2 contre Brighton grâce à des buts d’André Schurrle (43e) et de l’ancien Anderlechtois Aleksandr Mitrovic (62e). Deux buts de Glenn Murray (67e et 84e) ont empêché Fulham d’enregistrer un deuxième victoire consécutive. Odoi et les siens sont donc 11es avec quatre points.

Source: Belga