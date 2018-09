Les Belges à l’étranger – Casteels absent avec Wolfsburg pour paternité imminente, Thorgan Hazard partage

Koen Casteels n’a pas contribué au succès de Wolfsburg, 1-3, sur la pelouse du Bayer Leverkusen samedi lors de la deuxième journée de Bundesliga dont l’équipe de Basse-Saxe a provisoirement pris la tête. Le troisième rempart des Diables rouges s’est en effet désisté pour se rendre auprès de son épouse, sur le point d’accoucher. Il s’agit du sixième joueur de Wolfsburg qui s’absente pour des raisons de paternité en l’espace d’un mois. Le remplaçant, autrichien Pavao Pervan a bien rempli son rôle et ne s’est retourné qu’une seule fois sur un but de l’ancien genkois Leon Bailey.

En attendant les résultats des autres équipes, Wolfsburg réalise donc le sans faute et est seul en tête de Bundesliga avec six points sur six.

Le Borussia Dortmund, tenu en échec vendredi soir à Hanovre 0-0, est toujours deuxième avec 4 points, mais le Bayern Munich et le Hertha Berlin, qui comptent trois points, n’ont pas encore joué.

Vainqueur la semaine dernière contre Leverkusen, le Borussia Moenchengladbach n’a pas pu faire mieux qu’un partage 1-1 en déplacement à Augsburg.

Thorgan Hazard a disputé toute la rencontre et est à l’origine du but égalisateur des siens, tombé des suites d’un corner botté par le Diable rouge.

Buteur en renard des surfaces à la 68e minute, le Français Alassane Plea (ex-OCG Nice) a permis à son équipe d’égaliser en répondant au but inscrit par l’Autrichien Michael Gregoritsch en début de rencontre (12e).

‘Gladbach est momentanément quatrième de Bundesliga avec quatre points.

