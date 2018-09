Jupiler Pro League – Charleroi retrouve le sourire aux dépens de Mouscron

Après trois défaite consécutives, le Sporting de Charleroi a renoué avec la victoire et retrouvé le sourire en s’imposant 3-1 au Mambourg face à un Excel Mouscron en plein doute. Lors de cette sixième journée de la Jupiler Pro League de football, les Zèbres, désormais dixièmes, ont signé samedi une deuxième victoire dans ce championnat et comptent six points. Les Hurlus, qui se sont séparés de leur entraîneur Frank Defays en semaine, enregistrent une sixième défaite en autant de rencontres. Charleroi est monté sur la pelouse avec trois changements par rapport au onze amorphe affiché contre Courtrai (0-2).

Outre les retours de Christophe Diandy et de Nicolas Penneteau dans les cages, les supporters carolos accueillaient le nouveau venu Adama Niane (ex-Troyes).

Après une demi-heure de rodage, les Zèbres ont pris l’avantage grâce à un but de la tête de Jérémy Perbet qui a exploité un beau travail d’Ali Gholizadeh (30e).

Niane a ensuite fait 2-0 en remportant son face à face avec un Olivier Werner trop souvent isolé qui n’a fait que retarder l’échéance avec ses nombreux arrêts (38e).

Dès les premières secondes de la deuxième période, Mouscron plia une troisième fois suite à un but contre son camp de Mergim Vojvoda (46e).

Sous les ordres de l’entraîneur ad-interim Laurent Demol, Mouscron a tenté de réagir en s’appuyant entre autres sur sa nouvelle recrue Mbaye Leye.

Les efforts des Hurlus ont été récompensés par un but de la tête sur corner de Frantzdy Pierrot (74e).

Alors que les Carolos galvaudaient quelques opportunités en contre, les Mouscronnois terminèrent fort en mettant la pression dans les ultimes minutes, sans pourtant parvenir à réduire l’écart.

Source: Belga