Explosion à Jurbise – Une personne toujours recherchée sous les décombres

Une personne au moins était toujours recherchée sous les décombres samedi soir à hauteur de l’habitation située aux alentours du numéro 388 de la route d’Ath à Jurbise suite à une explosion, qui a détruit deux maisons et fait sept blessés « légers » vers 16h20. Une fuite de gaz, qui devra être précisée par les experts, serait à l’origine de l’incident. Le plan communal d’urgence a été déclenché à Jurbise permettant aux différents services de secours (pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre, protection civile, zone de police de Sylle et Dendre, les autorités communales et provinciales et les ouvriers communaux) d’agir le plus rapidement possible sur les lieux de l’incident. Sept personnes ont été légèrement blessées, trois d’entre elles sont hospitalisées.

Un large périmètre de sécurité, de plusieurs centaines de mètres, a été établi et des déviations ont été mises en place. La traversée de Jurbise via la route d’Ath est interrompue depuis samedi 16h30 et le sera encore une bonne partie de la nuit, ont indiqué les services de secours.

Samedi vers 18 heures, la situation était « sous contrôle, le gaz a été coupé et les recherches se poursuivent », indiquait le capitaine Scarnière de la zone de secours Hainaut-centre. Un homme, locataire d’une des deux habitations, est en effet toujours recherché samedi soir par les équipes de pompiers et de la protection civile, épaulées par des maîtres chiens et des détecteurs de bruit.

La stabilité des vingt-cinq logements, des maisons et des appartements, a été vérifiée dans la soirée de samedi. « Les fenêtres éclatées sont calfeutrées par les ouvriers communaux, deux à trois familles seront prises en charge par des proches et/ou seront relogées, » a précisé Jacqueline Galant, la bourgmestre de Jurbise descendue sur les lieux.

