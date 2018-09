Coupe du monde (dames) – La Belgique prend la 3e place à Valence en battant la Lettonie, Meesseman touchée au pied

Battues (58-46) la veille par l’Espagne, championne d’Europe en titre, les Belgian Cats ont battu la Lettonie 61-53 (mi-temps: 30-19) pour prendre la 3e place du tournoi de Valence samedi en Espagne. Un duel qui a laissé des traces avec les sorties de Kim Mestdagh, Antonia Delaere et surtout Emma Meesseman sévèrement touchée au pied à une minute du terme. La Belgique prépare la Coupe du monde de basket féminin à Tenerife du 22 au 30 septembre. Toujours privée d’Ann Wauters, la sélection de Philip Mestdagh s’est imposée à l’issue d’un âpre duel avec la Lettonie. Emmenées par Emma Meesseman, les Belges ont compté un avantage de 12 unités (24-12) peu avant le quart de heure de jeu pour mener ensuite 37-19 (écart maximum).

La Lettonie a bataillé ferme au propre comme au figuré pour revenir dans la partie. Mais ne se rapprochant pas un moins de quatre unités (42-38 à la 36e), les Lettones ont fini par lâcher prise dans le money-time après un trois points notamment d’Emma Meesseman qui complétait sa ligne de stats de 15 points et 7 rebonds. L’intérieure flandrienne, élément clé des Belges, devait pourtant quitter le jeu avant terme, blessée au pied gauche à une minute du coup de sifflet final. Le staff des Belgian Cats craignait une grosse entorse.

Touchées durant la rencontre, Kim Mestdagh (mollet gauche) et Antonia Delaere (cheville) avaient aussi du quitter prématurément le jeu.

Les Belges s’étaient imposées à deux reprises contre la Grèce le week-end dernier pour ses deux premières rencontres de préparation.

Les quatre dernières rencontres de préparation se joueront en Belgique face à la Turquie (le 7 septembre à Liège et le 8 septembre à Vilvorde) puis contre l’Argentine (le 14 septembre à Natoye et le 16 septembre à Courtrai). Toutes ces équipes disputent aussi le Mondial fin septembre.

Les Belgian Cats y seront versées dans la poule C à Tenerife avec l’Espagne, le Japon et Puerto Rico. C’est la première participation de la Belgique (hommes et dames confondus) à un championnat du monde seniors.

. 3e place:

Belgique – Lettonie 61-53

18-8/12-11/10-12/21-22

Belgique: 16/37 à 2 pts, 6/23 à 3pts, 11/14 LF, 40 rebonds, 14 assists, 15 pertes de balle, 22 fautes. K. Mestdagh, Delaere 2, Carpréaux 11 (6 assists), Resimont 2, Meesseman 15 (1×3, 7 rbds), Linskens 8, H. Mestdagh 8 (2×3), Grzesinski, Vanloo 6 (2×3), Raman 5 (1×3), Allemand 4 (5 assists)

Lettonie: 17/37 à 2 pts, 3/20 à 3pts, 10/16 LF, 38 rebonds, 12 assists, 18 pertes de balle, 14 fautes. Dikaioulaku 6, Basko 4, Putnina, Steinberga 15 (7 rbds), Brumermane 7, Pulvere, Vitola 6 (8 rbds), Laksa 2, Kreslina 2, Eglite, Strautmane 8 (2×3), Rozenberga 3

Source: Belga