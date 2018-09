Brussels Cycling Classic – Pascal Ackermann voulait une victoire sur le sol belge, Stuyven content de sa 2e place

Pascal Ackermann, 24 ans, s’est montré le plus habile dans le sprint massif de la Brussels Cycling Classic samedi. À l’ombre du stade Roi Baudouin, le champion d’Allemagne a évité une chute aux 500 mètres, et profité de la pagaille pour s’imposer en puissance. Déjà vainqueur sept fois cette saison, le coureur de Bora-Hansgrohe était heureux d’enfin lever les bras sur le territoire belge.

« Quelle course intense », a soufflé Ackermann après l’arrivée. « Il y avait treize côtes au programme aujourd’hui, et nous n’y avons pas échappé. On a monté et descendu toute la journée. L’équipe a travaillé dur et j’ai pu lancer mon sprint dans une bonne position », a raconté Ackermann, effectivement bien placé pour sprinter et pour éviter la chute.

« Je n’ai rien vu de la chute. Cela s’est passé derrière moi. J’ai juste entendu le bruits des vélos qui s’emmêlaient. Mais je ne me suis concentré que sur mon sprint. C’est ma première victoire sur le sol belge, et j’espère que d’autres suivront dans les prochaines semaines » a conclu Ackermann.

Deuxième sur la ligne, Jasper Stuyven pouvait difficilement espérer faire mieux ce samedi. « Le sprint a été totalement faussé par la chute et j’ai été complètement surpris de voir Ackermann avec une si grande avance sur nous », a entamé Stuyven au moment de décrire son sprint.

« J’ai marqué un moment d’hésitation, ce que je n’aurais pas dû faire, mais je suis tout de même content de cette deuxième place. Selon moi, je n’aurais pas su faire mieux. »

Source: Belga