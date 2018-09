Allemagne: huit blessés dans l’incendie d’une raffinerie

Un incendie s’est déclaré samedi matin à la suite d’une explosion dans une raffinerie du sud de l’Allemagne, près d’Ingolstadt, faisant au moins huit blessés, tandis que près de 2.000 habitants ont dû être évacués, a indiqué la police locale. L’explosion s’est produite dans un secteur de production de gaz et d’essence liquides de la compagnie Bayernoil peu avant 05H30 (03H30 GMT).

Parmi les blessés, trois ont subi des blessures « de gravité moyenne ou importante », a précisé la police dans un communiqué.

Quelque 1.800 habitants des localités de Vohburg et Irsching, près d’Ingolstadt en Bavière, vivant à proximité du site ont été évacués par mesure de sécurité et conduits vers des gymnases aux alentours.

« Les travaux d’extinction des flammes se poursuivent », a souligné la police dans son communiqué. Environ 200 pompiers sont mobilisés.

Les secours ont invité la population à « garder portes et fenêtres fermées en raison de la fumée » dans un rayon de 20 kilomètres autour du foyer de l’incendie.

source: Belga